أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 7 وتستدعي 7 آخرين

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية سبعة مواطنين بينهم أربعة طلبة جامعيين ومحرران، كما استدعت 7 آخرين للمقابلة في مقراتها، وذلك على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي الخليل اعتقلت أجهزة أمن السلطة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين جبريل أبو صبيح أثناء خروجه من الجامعة أمس، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات.

وفي السياق اقتحمت المخابرات العامة منزل عائلة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط وقامت باعتقاله بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته منتصف الليلة الماضية في بلدة بني نعيم، كما اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق سلامة الزهور بعد مداهمة منزله في بيت كاحل قبل 3 أيام.

وفي بيت لحم اعتقلت أجهزة السلطة أنس إسماعيل نواورة، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، كما اعتقلت مخابرات بيت لحم الطالب من جامعة فلسطين الأهلية مازن زواهرة بعد استدعائه للمقابلة، واستدعت الأسير المحرر محمد سمير ديرية للمقابلة اليوم، فيما استدعى الامن الوقائي الأسير المحرر زكي يوسف ديرية عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فجار.

إلى ذلك استدعى وقائي بيرزيت الشاب محمد مشعل من بلدة سلواد، وهو أخ لأسيرين في سجون الاحتلال، كما استدعت أجهزة رام الله كل من صهيب البرغوثي ومحمد البرغوثي وعلي البرغوثي وعبد الله البرغوثي من بلدة كوبر للمقابلة في مقراتها في رام الله، علماً أن أعمارهم لا تتجاوز الـ17.

وأما في سلفيت فاعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات صهيب أحمد مرعي بعد استدعائه للمقابلة أمس، فيما اعتقل نفس الجهاز في مدينة نابلس الطالب في جامعة النجاح أنس اشتية، علماً أنه أسير محرر ومعتقل سياسي سابق.