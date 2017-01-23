مسيرة سيارات بالداخل المحتل تنديدا بجريمة أم الحيران

قناة الأقصى - الداخل المحتل

تنطلق مسيرة السيارات صباح اليوم الإثنين، من مدينة قلنسوة في المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل إلى مدينة القدس المحتلة في إطار فعاليات لجنة المتابعة ردا على التصعيد في هدم المنازل العربية.

وسيكون لقاء المشاركين من أقصى الشمال وحتى منطقة المثلث، بما في ذلك منطقة الساحل، في مدينة قلنسوة، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، على أن تنطلق المسيرة عند الساعة التاسعة صباحا.

ولاحقا، ستلتقي المسيرة في عمواس مع المشاركين من النقب، ومن ثم الانطلاق نحو مقر الكنيست في القدس.

وقال رئيس لجنة المتابعة بالدخل المحتل، محمد بركة، في بيان إننا "نطمح لمشاركة مئات السيارات، لتعلم المؤسسة الصهيونية أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الجرائم التي ترتكبها، بموجب قرارات صادرة عن شخص بنيامين نتنياهو، تطبيقا لعقليته وعقلية حكومته العنصرية".

وتأتي هذه الفعاليات للرد على جريمة الاحتلال بقرية أم الحيران، والتي أدت لاستشهاد المواطن يعقوب أبو القيعان، وإصابة 6 أخرين، وهدم القرية.