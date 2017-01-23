الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، 13 مواطنًا فلسطينيًا؛ إثر حملة دهم استهدفت مدن وقرى الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة سرية أبو سل، من مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين شمالي الخليل؛ بالإضافة لمواطنين من مخيم العروب شمالي الخليل وآخر من بلدة صوريف غربي المدينة.

وفي نابلس شمالا، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين بحملة مداهمات طالت مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين شرقي المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد المواطنين من بلدة عزون شرقي قلقيلية شمال الضفة المحتلة،

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من مخيم عايدة للاجئين شمالي بيت لحم، وشابا من بلدة بيت فجّار جنوبي المدينة.

ودهمت قوات الاحتلال منازل عددًا من الأسرى المحررين في قباطية جنوبي جنين؛ بينهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" إبراهيم دحبور، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.