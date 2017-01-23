  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بينهم والدة أسير

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

الإثنين 23 يناير 2017 09:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، 13 مواطنًا فلسطينيًا؛ إثر حملة دهم استهدفت مدن وقرى الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة سرية أبو سل، من مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين شمالي الخليل؛ بالإضافة لمواطنين من مخيم العروب شمالي الخليل وآخر من بلدة صوريف غربي المدينة.

وفي نابلس شمالا، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين بحملة مداهمات طالت مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين شرقي المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد المواطنين من بلدة عزون شرقي قلقيلية شمال الضفة المحتلة،

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من مخيم عايدة للاجئين شمالي بيت لحم، وشابا من بلدة بيت فجّار جنوبي المدينة.

ودهمت قوات الاحتلال منازل عددًا من الأسرى المحررين في قباطية جنوبي جنين؛ بينهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" إبراهيم دحبور، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

إصابة صياد برصاص الاحتلال ببحر شمال القطاع
الاحتلال

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس
thumb

الاحتلال يعتقل شابا بجنين
77213d750ba022c7843311b3cdcc1bfe

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

مداهمات وتسليم بلاغات ببلدات الضفة المحتلة

الأخبار الرئيسية

منذ 15 دقيقة

مسيرة سيارات بالداخل المحتل تنديدا بجريمة أم الحيران
منذ 20 دقيقة

إصابة صياد برصاص الاحتلال ببحر شمال القطاع
منذ 10 ساعات

تحقيق الجزيرة..غزة في مواجهة الظلم والظلام
منذ 11 ساعة

وحدة قمع صهيونية تقتحم قسم 3 في سجن عسقلان
منذ 18 ساعة

حماس: مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة تصعيد خطير
منذ الأمس

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس

مقالات

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

منير شفيق
هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف
مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

د.يوسف رزقة
توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

د.صالح النعامي