تحقيق الجزيرة..غزة في مواجهة الظلم والظلام

كشف تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة الفضائية، أن السلطة في الضفة المحتلة تفرض ضرائب تصل إلى 156 % على الوقود المخصص لمحطة كهرباء غزة ما يعود عليها بملايين الدولارات، فيما يؤدي ارتفاع التكلفة لتشغيل المحطة بشكل جزئي.

وأظهر التحقيق الذي بثته القناة مساء اليوم الأحد، وثائق تتبع الاتحاد الأوروبي تفيد توقف عن التمويل المباشر لوقود المحطة بعدما اكتشف أن السلطة تفرض ضرائب باهظة لا مثيل لها في العالم عليه، رغم أنه عبارة عن مساعدات طارئة، ما رفع تكلفة الوقود الشهري من 4.7 ملايين دولار إلى 12 مليون دولار.

وعرضت الجزيرة وثائق حصلت عليها تظهر أن رجل الأعمال محمد رشيد (كان مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات) من أهم المساهمين في شركة الكهرباء وبلغت حصته 33 % من حصص الأسهم وفي 2013 بات أكثر المطلوبين للسلطة بتهم الفساد والتربح غير المشروع.

وأشارت إلى أن بنود الاتفاق بين السلطة وشركة الكهرباء كانت سرية ولا أحد يعلم البنود حتى عام 2004، مؤكدة أن الشركة سجلت صافي ربح أكثر من 13 مليون دولار في العام وأنها تحقق أرباحا حتى لو تعمل بحسب العقد الاحتكاري مع السلطة.



يذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة الكهرباء المستمرة منذ عام 2006 م وقد تسبب انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في حدوث عدد كبير من الوفيات نتيجة استخدام المواطنين بدائل أخرى مثل المولدات الكهربائية، أو الشموع التي كانت تنال من الأطفال لتحرق أجسادهم الهشة الضعيفة أمام تغيير واقع هو الأسوأ بحياة الغزيين.