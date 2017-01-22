  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

القصة الكاملة لأزمة الكهرباء

بالفيديو : تحقيق الجزيرة..غزة في مواجهة الظلم والظلام

الأحد 22 يناير 2017 10:55 م بتوقيت القدس المحتلة

تحقيق الجزيرة..غزة في مواجهة الظلم والظلام

كشف تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة الفضائية، أن السلطة في الضفة المحتلة تفرض ضرائب تصل إلى 156 % على الوقود المخصص لمحطة كهرباء غزة ما يعود عليها بملايين الدولارات، فيما يؤدي ارتفاع التكلفة لتشغيل المحطة بشكل جزئي.

وأظهر التحقيق الذي بثته القناة مساء اليوم الأحد، وثائق تتبع الاتحاد الأوروبي تفيد توقف عن التمويل المباشر لوقود المحطة بعدما اكتشف أن السلطة تفرض ضرائب باهظة لا مثيل لها في العالم عليه، رغم أنه عبارة عن مساعدات طارئة، ما رفع تكلفة الوقود الشهري من 4.7 ملايين دولار إلى 12 مليون دولار.

وعرضت الجزيرة وثائق حصلت عليها تظهر أن رجل الأعمال محمد رشيد (كان مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات) من أهم المساهمين في شركة الكهرباء وبلغت حصته 33 % من حصص الأسهم وفي 2013 بات أكثر المطلوبين للسلطة بتهم الفساد والتربح غير المشروع.

وأشارت إلى أن بنود الاتفاق بين السلطة وشركة الكهرباء كانت سرية ولا أحد يعلم البنود حتى عام 2004، مؤكدة أن الشركة سجلت صافي ربح أكثر من 13 مليون دولار في العام وأنها تحقق أرباحا حتى لو تعمل بحسب العقد الاحتكاري مع السلطة.
 

يذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة الكهرباء المستمرة منذ عام 2006 م وقد تسبب انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في حدوث عدد كبير من الوفيات نتيجة استخدام المواطنين بدائل أخرى مثل المولدات الكهربائية، أو الشموع التي كانت تنال من الأطفال لتحرق أجسادهم الهشة الضعيفة أمام تغيير واقع هو الأسوأ بحياة الغزيين. 

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الشيخ صلاح: الظلم يصنع الانفجار وهدم المنازل إرهاب
موسى أبو مرزوق

أبو مرزوق: حريصون على تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية

الزهار: كتائب القسام قادرة على تحقيق "وفاء الأحرار2"
thumb

كيف يدرب الكيان جنوده خشية مواجهة القسام؟
121021063831eFdc

مراقب الدولة الصهيوني: الجبهة الداخلية غير جاهزة لأي مواجهة جديدة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

وحدة قمع صهيونية تقتحم قسم 3 في سجن عسقلان
منذ 7 ساعات

حماس: مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة تصعيد خطير
منذ 13 ساعة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس
منذ 11 ساعة

أهالي القدس يزورون أبناءهم الأسرى على نفقتهم الخاصة
منذ 17 ساعة

اتحاد علماء المسلمين يحذر من نقل سفارة أميركا للقدس
منذ 5 ساعات

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للأسيرة "الشحاتيت"

مقالات

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

منير شفيق
هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف
مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

د.يوسف رزقة
توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

د.صالح النعامي