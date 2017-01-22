الاحتلال يعقد جلسة محاكمة للأسيرة "الشحاتيت"

قالت شقيقة الأسيرة رندة محمد يوسف الشحاتيت من بلدة دورا قضاء الخليل بالضفة المحتلة إن سلطات الاحتلال ستعقد اليوم جلسة محاكمة لشقيقتها في ما تسمى بمحكمة عوفر المركزية.

وأضافت الشحاتيت خلال اتصال هاتفي بإذاعة صوت الأسرى أن سلطات الاحتلال أغلقت ملف شقيقتها وأنهت الإقامة الجبرية بحقها قبل أسبوع فقط.

وأكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقتها أول أمس من على حاجز الفوار جنوب الخليل أثناء عودتها لمنزلها في بلدة يطا قضاء الخليل.

ولفتت إلى أن شقيقتها أسيرة محررة اعتقلت أربع مرات وأمضت في سجون الاحتلال ستة أعوام متفرقة ويتهمها الاحتلال بعدم الالتزام بمدة الحبس المنزلي، رغم انتهاء هذه المدة.

جدير بالذكر أن الأسيرة الشحاتيت متزوجة وأم لثلاثة أطفال لا يتجاوز أكبرهم الأربع سنوات، وحاصلة على شهادة البكالوريوس في الشريعة.