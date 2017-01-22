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يهدف لتهويد القدس

حماس: مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة تصعيد خطير

الأحد 22 يناير 2017 03:29 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة تصعيد خطير

اعتبرت حركة حماس مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 560 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، تصعيداً صهيونياً خطيراً ومخططاً تدميرياً جديداً؛ يهدف لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها.

وأضافت الحركة في بيان صحفي اليوم، أن الاستمرار في بناء المستوطنات يهدف لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها، وسرقة وابتلاع مزيدا من الأرض الفلسطينية، ويخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، ويتنافى مع القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن وقف الاستيطان.

وحذرت حركة حماس حكومة الاحتلال من الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس، وبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، داعيةً لتصعيد انتفاضة القدس، والتصدي لهذه المخططات وإفشالها.

يذكر أن لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة قررت ، اليوم الأحد، بناء 560 وحدة استيطانية جديدة.

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