أهالي القدس يزورون أبناءهم الأسرى على نفقتهم الخاصة

انطلقت فجر اليوم الأحد، ثلاث حافلات تقلّ أهالي الأسرى المقدسيين لزيارة أبنائهم في سجني "جلبوع" و"ريمون" (على نفقتهم الخاصة) بعد تقليص هيئة الصليب الأحمر الدولي دعم مثل هذه الزيارات.

وأوضحت اللجنة، على لسان رئيسها أمجد أبو عصب، أن الأهالي أصرّوا على التوجه لزيارة أبنائهم اليوم على نفقتهم الخاصة، بعد أن تنصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مسؤولياتها في تغطية نفقة الزيارات، وتقليصها إلى زيارة واحدة في الشهر.

وأشار أبو عصب إلى أن أهالي الأسرى يؤكدون من خلال هذه الخطوة، استمرارهم في دعم أبنائهم الأسرى من خلال الزيارات المتواصلة، ويرفضون أي مساس بحقهم الطبيعي في التواصل مع أبنائهم وزياراتهم.