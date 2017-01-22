  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

أهالي القدس يزورون أبناءهم الأسرى على نفقتهم الخاصة

الأحد 22 يناير 2017 11:05 ص بتوقيت القدس المحتلة

أهالي القدس يزورون أبناءهم الأسرى على نفقتهم الخاصة

انطلقت فجر اليوم الأحد، ثلاث حافلات تقلّ أهالي الأسرى المقدسيين لزيارة أبنائهم في سجني "جلبوع" و"ريمون" (على نفقتهم الخاصة) بعد تقليص هيئة الصليب الأحمر الدولي دعم مثل هذه الزيارات.

وأوضحت اللجنة، على لسان رئيسها أمجد أبو عصب، أن الأهالي أصرّوا على التوجه لزيارة أبنائهم اليوم على نفقتهم الخاصة، بعد أن تنصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مسؤولياتها في تغطية نفقة الزيارات، وتقليصها إلى زيارة واحدة في الشهر.

وأشار أبو عصب إلى أن أهالي الأسرى يؤكدون من خلال هذه الخطوة، استمرارهم في دعم أبنائهم الأسرى من خلال الزيارات المتواصلة، ويرفضون أي مساس بحقهم الطبيعي في التواصل مع أبنائهم وزياراتهم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

أسرى فلسطين: الاحتلال يسعى لقهر الأسرى من خلال سياسة العزل الانفرادي

الشيخ رائد صلاح: الأسرى بحاجة لدعمنا لخدمة قضيتهم
الأسير أنس جرادات

أسرى الجهاد يمهلون مصلحة السجون الصهيونية لإنهاء عزل الأسرى
15965733_10154209848202621_6079236737351574147_n

قوات الاحتلال تعتقل 6 شبان في القدس المحتلة
20170111182521

حملات انتقام ضد أهالي بلدة جبل المكبر بالقدس

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس
منذ 7 ساعات

اتحاد علماء المسلمين يحذر من نقل سفارة أميركا للقدس
منذ 18 ساعة

تظاهرة حاشدة بالداخل المحتل نصرة لأم الحيران ورفضا للهدم
منذ 20 ساعة

توقعات بتصعيد أمني حال نقل السفارة الأمريكية للقدس
منذ الأمس

تدريبات صهيونية مكثفة لمحاكاة حرب الأنفاق
منذ 21 ساعة

القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا

مقالات

هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف
مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

د.يوسف رزقة
توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

د.صالح النعامي
أوباما.. والوداع

أوباما.. والوداع

د.يوسف رزقة