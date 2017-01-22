  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

عقب مداهمات وحملات تفتيش

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس

الأحد 22 يناير 2017 09:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني، فجر الأحد، أربعة مواطنين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وأعلن الاحتلال اعتقال مواطن في قرية بيت عنان بالقدس المحتلة وآخر بقطنّا القريبة، إضافة إلى اعتقال مواطن ببلدة بيت فجار ومواطن آخر ببلدة حوسان غرب بيت لحم.

وادّعى أنّ المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية، مشيرة إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وحسب المصادر المحلية في بلدة حوسان، فإنّ قوّات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد إبراهيم أبو يابس (14 عاما) بعد اقتحام منزل عائلته.

وفي بلدة بيت فجّار جنوب بيت لحم، اعتقلت الشاب محمود ثوابتة (20 عاما) بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت الأسير المحرر أنس محمد علي طلب طقاطقة (28 عاما) بعد اقتحام قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، وصادرت مركبته الخاصّة.

وفي ذات السّياق، سلّمت قوّات الاحتلال الأسير المحرر رياض أبو عاهور بلاغ مقابلة لمخابراته، إضافة إلى تسليم المواطن عمر حسان بلاغ مقابلة لمخابراته، بعد اقتحام منزليهما في مدينة بيت لحم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb

الاحتلال يعتقل شابا بجنين
77213d750ba022c7843311b3cdcc1bfe

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس
w855

الاحتلال يقمع مسيرات أسبوعية بالضفة
اعتصام

الاحتلال يفرق نشطاء قرية "باب الشمس"
-802926036

الاحتلال يقتحم سلفيت وبورين شمال الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

اتحاد علماء المسلمين يحذر من نقل سفارة أميركا للقدس
منذ 15 ساعة

تظاهرة حاشدة بالداخل المحتل نصرة لأم الحيران ورفضا للهدم
منذ 17 ساعة

توقعات بتصعيد أمني حال نقل السفارة الأمريكية للقدس
منذ 21 ساعة

تدريبات صهيونية مكثفة لمحاكاة حرب الأنفاق
منذ 18 ساعة

القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
منذ 20 ساعة

مسلسل الفساد يلحق رئيس الموساد الصهيوني

مقالات

هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف
مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

د.يوسف رزقة
توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

د.صالح النعامي
أوباما.. والوداع

أوباما.. والوداع

د.يوسف رزقة