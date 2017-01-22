الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني، فجر الأحد، أربعة مواطنين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وأعلن الاحتلال اعتقال مواطن في قرية بيت عنان بالقدس المحتلة وآخر بقطنّا القريبة، إضافة إلى اعتقال مواطن ببلدة بيت فجار ومواطن آخر ببلدة حوسان غرب بيت لحم.

وادّعى أنّ المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية، مشيرة إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وحسب المصادر المحلية في بلدة حوسان، فإنّ قوّات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد إبراهيم أبو يابس (14 عاما) بعد اقتحام منزل عائلته.

وفي بلدة بيت فجّار جنوب بيت لحم، اعتقلت الشاب محمود ثوابتة (20 عاما) بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت الأسير المحرر أنس محمد علي طلب طقاطقة (28 عاما) بعد اقتحام قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، وصادرت مركبته الخاصّة.

وفي ذات السّياق، سلّمت قوّات الاحتلال الأسير المحرر رياض أبو عاهور بلاغ مقابلة لمخابراته، إضافة إلى تسليم المواطن عمر حسان بلاغ مقابلة لمخابراته، بعد اقتحام منزليهما في مدينة بيت لحم.