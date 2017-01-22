ترامب يحذر نتنياهو من ضم "معاليه أدوميم"

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



بعد يوم واحد من توليه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة، كشفت مصادر إعلامية عبرية الليلة، النقاب عن تحذير "دونالد ترامب" لرئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" من اتخاذ خطوات أحادية ومن بينها ضم مستوطنة "معاليه ادوميم".

وفي أول رد فعلي لنتنياهو على التحذير، ذكرت القناة العبرية الثانية أن نتنياهو طلب من زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت تأجيل مناقشة مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" المقرر غداً حتى إشعار آخر.

وبرر نتنياهو –بحسب القناة الثانية- تأجيل مناقشة القانون بوصول طلب من حاشية ترامب بعدم القيام بخطوات مفاجئة وأحادية الجانب ، في حين سيبحث الكابينت الذي سينعقد غداً هذه المسألة.

وأضافت القناة أن نتنياهو طلب من أعضاء الكنيست من البيت اليهودي تأجيل مناقشة قانون الضم حتى إجراء نقاش معمق حول أبعاد المسألة وذلك خلال جلسة الكابينت التي ستعقد غداً الأحد بعد جلسة الحكومة الأسبوعية.