  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

ترامب يحذر نتنياهو من ضم "معاليه أدوميم"

الأحد 22 يناير 2017 08:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

ترامب يحذر نتنياهو من ضم "معاليه أدوميم"

قناة الأقصى - شؤون صهيونية 
 

بعد يوم واحد من توليه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة، كشفت مصادر إعلامية عبرية الليلة، النقاب عن تحذير "دونالد ترامب" لرئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" من اتخاذ خطوات أحادية ومن بينها ضم مستوطنة "معاليه ادوميم".

وفي أول رد فعلي لنتنياهو على التحذير، ذكرت القناة العبرية الثانية أن نتنياهو طلب من زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت تأجيل مناقشة مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه ادوميم"  المقرر غداً حتى إشعار آخر.

وبرر نتنياهو –بحسب القناة الثانية- تأجيل مناقشة القانون بوصول طلب من حاشية ترامب بعدم القيام بخطوات مفاجئة وأحادية الجانب ، في حين سيبحث الكابينت الذي سينعقد غداً هذه المسألة.

وأضافت القناة أن نتنياهو طلب من أعضاء الكنيست من البيت اليهودي تأجيل مناقشة قانون الضم حتى إجراء نقاش معمق حول أبعاد المسألة وذلك خلال جلسة الكابينت التي ستعقد غداً الأحد بعد جلسة الحكومة الأسبوعية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
039892188971

اتحاد علماء المسلمين يحذر من نقل سفارة أميركا للقدس
اعتصام

الاحتلال يفرق نشطاء قرية "باب الشمس"

الحية: غزة تستحق حياةً كريمة وكهرباء "دون شروط"

الاحتلال يهدم 10 منشآت في "أم الحيران" بالنقب

دعوة بريطانية للتحقيق حول فضيحة "اللوبي الصهيوني"

الأخبار الرئيسية

منذ 17 دقيقة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس
منذ 4 ساعات

اتحاد علماء المسلمين يحذر من نقل سفارة أميركا للقدس
منذ 15 ساعة

تظاهرة حاشدة بالداخل المحتل نصرة لأم الحيران ورفضا للهدم
منذ 17 ساعة

توقعات بتصعيد أمني حال نقل السفارة الأمريكية للقدس
منذ 21 ساعة

تدريبات صهيونية مكثفة لمحاكاة حرب الأنفاق
منذ 18 ساعة

القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا

مقالات

هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف
مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

د.يوسف رزقة
توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

د.صالح النعامي
أوباما.. والوداع

أوباما.. والوداع

د.يوسف رزقة