  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

اتحاد علماء المسلمين يحذر من نقل سفارة أميركا للقدس

الأحد 22 يناير 2017 05:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

اتحاد علماء المسلمين يحذر من نقل سفارة أميركا للقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من عواقب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ودعا الأمة الإسلامية إلنصرة القضية الفلسطينية.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم السبت إن تعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة، وطالب المنظمات الدولية بحماية حقوق الفلسطينيين الشرعية والقانونية.

كما حث الأمة الإسلامية وقادتها على القيام بواجبهم تجاه قضية القدس وفلسطين، وقال إن "ما أصاب العالم الإسلامي من تفرق وتمزق هو ما شجع الطامعين المتربصين على انتهاز هذه الفرصة لمزيد إضعاف الأمة".

وقال الاتحاد إن "الأمة الإسلامية بمفكريها وعلمائها وقادتها لن تقبل بنقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف، لأن هذا السلوك يبث روح النزاع والشقاق، ويدعم أصحاب الأفكار المتشددة، ويدعو إلى إشعال نار الكراهية ضد من يعتدون على حقوق الشعب الفلسطيني".

وحذر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما -قبيل تسليمه السلطة- خليفته ترمب من أن نقل السفارة إلى القدس قد يفجر الأوضاع في المنطقة، كما حذره قادة أوروبيون من ذلك.

وفي تغريدات له أمس الجمعة بموقع تويتر، حذر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي الرئيس الأميركي الجديد من عواقب تصريحاته "العنصرية والمناهضة للإسلام"، وقال إن تلك التصريحات من شأنها أن تفرق الأميركيين وترتد على ترمب.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

توقعات بتصعيد أمني حال نقل السفارة الأمريكية للقدس
b00708d7b32d3c0a81cf3c1e9c1ebe44

الغنوشي: نقل السفارة الأمريكية للقدس تكريس للاحتلال والظلم
07132070530909461470714037081274-jpg-78454465940618260

تقرير يحذر من برودة الطقس على الأسرى
القدس

الاحتلال يلغى سفر مصلي غزة للقدس لهذا الأسبوع
download

المطران حنا يحذر من الزيارات التطبيعية للقدس

الأخبار الرئيسية

منذ 12 ساعة

تظاهرة حاشدة بالداخل المحتل نصرة لأم الحيران ورفضا للهدم
منذ 14 ساعة

توقعات بتصعيد أمني حال نقل السفارة الأمريكية للقدس
منذ 18 ساعة

تدريبات صهيونية مكثفة لمحاكاة حرب الأنفاق
منذ 15 ساعة

القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
منذ 17 ساعة

مسلسل الفساد يلحق رئيس الموساد الصهيوني
منذ 16 ساعة

أجهزة السلطة تعتقل طالبين ووالد شهيد

مقالات

هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف
مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

مركزية القضية بين النظرية والتطبيق؟!

د.يوسف رزقة
توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

د.صالح النعامي
أوباما.. والوداع

أوباما.. والوداع

د.يوسف رزقة