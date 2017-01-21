تظاهرة حاشدة بالداخل المحتل نصرة لأم الحيران ورفضا للهدم

قناة الأقصى – الداخل المحتل

شارك عشرات الآلاف، السبت، في تظاهرة احتجاجية في قرية عرعرة بالداخل المحتل، احتجاجا على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الوجود العربي، التي كان آخرها جرائم الهدم في قلنسوة وأم الحيران، وقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.

وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وحركات شعبية وشبابية، لتكون صرخة مدوية في وجه الاحتلال، وخطوة على طريق منع هدم المزيد من المنازل الفلسطينية.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة النائب العربي بالكنيست: إن "هذه المظاهرة الجبّارة تؤكد تمسكنا جميعًا بحقّنا أن نعيش بكرامة في أرضنا. أتينا إلى هنا لنطلق صرخة مدوية ضد العنصرية، ضد القتل الذي يمارس ضدّنا بدمٍ باردٍ، ووفاء للشهيد يعقوب أبو القيعان، نتظاهر ضد المؤسسة المعادية لشعبنا، ضد نتنياهو وأردان والسياسة التي يمثلانها".

وأضاف: "العيش بكرامة هو مطلبنا وحقنا، صرختنا هذه هي صرخة تحدٍّ، ضد هدم بيوتنا، ومن أجل ضمان مستقبل أطفالنا. فلا يمكن أن نمرّ مرّ الكرام على ما حدث في قلنسوة وفي أم الحيران، سنتصدى لكل المخططات التي تتعامل معنا كأعداء، لأن نضالنا هو نضال أصحاب الحق، نضال وطني ديمقراطي وشرعي".

وتأتي هذه التظاهرة في إطار سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي تنظم تباعا مؤخرا، منذ أن هدمت الجرافات 11 منزلا في مدينة قلنسوة، و8 منازل في أم الحيران، إضافة لإقدام الاحتلال على قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.

واندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال عقب انطلاق التظاهرة، حيث أطلق الجنود الصهاينة قنابل الغاز لتفريق المواطنين على مفترق عرعرة.