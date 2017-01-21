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استنفار أمني عقب تنصيب ترمب

توقعات بتصعيد أمني حال نقل السفارة الأمريكية للقدس

السبت 21 يناير 2017 03:50 م بتوقيت القدس المحتلة

توقعات بتصعيد أمني حال نقل السفارة الأمريكية للقدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

عبّرت محافل أمنية صهيونية عن قلقها من حدوث تصعيد أمني مع الفلسطينيين في الأيام القادمة، في حال أقدم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب على تنفيذ وعده بنقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وقال المراسل السياسي لصحيفة هآرتس باراك رابيد إن الأجهزة الأمنية الصهيونية قدمت لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تقدير موقف يتوقع تصعيدا أمنيا في حال تم نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وكشف أن جلسة خاصة عقدت قبل أيام جمعت نتنياهو وعددا من كبار الوزراء، أكد فيها أنه لا يعلم ما إذا كان ترمب سيفي بوعده وينقل السفارة، ومتى سيتم الأمر؟ لكن ذلك دفع الجيش الصهيوني والأجهزة الأمنية لإعلان الاستنفار الأمني فور مراسم أداء ترمب القسم رئيسا.

من جهته، أشار المراسل العسكري لصحيفة معاريف نوعام أمير إلى أن التوتر داخل الأجهزة الأمنية بلغ ذروته عشية دخول ترمب البيت الأبيض، في ظل تقديرها بأن الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين قد تنفجر على الأرض.

وأضاف أن ما يثير مخاوف الأجهزة الأمنية الصهيونية من التصعيد مع الفلسطينيين، هو إعلان ترمب في الأسابيع الأخيرة عن سلسلة خطوات معارضة للمصالح الفلسطينية.

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