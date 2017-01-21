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"لا بد من اختراق المناخ السياسي"

الطاقة: إمكانياتنا تتيح تطبيق برنامج 8 ساعات كحد أقصى

السبت 21 يناير 2017 03:32 م بتوقيت القدس المحتلة

الطاقة: إمكانياتنا تتيح تطبيق برنامج 8 ساعات كحد أقصى

قناة الأقصى - غزة

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إن تطبيق برنامج (8 ساعات وصل*8 قطع) للتيار الكهربائي، هو أقصى ما يمكن الوصول إليه في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة حاليا في قطاع غزة.

وأضافت الطاقة في بيان لها، مساء السبت، أن "تطبيق برنامج 8 ساعات ليس منتهى آمالنا ولا هدفنا النهائي، لكنه أقصى ما يمكن الوصول إليه الآن".

وأوضحت أنه من أجل الوصول إلى أكثر من ذلك لا بد من اختراق المناخ السياسي، الذي يمنع كجزء من سياسة الحصار على غزة، البدء في المشاريع الكبرى لزيادة الكهرباء في غزة، سواءً من خارجها أو بتوسيع محطتها الحالية.

وجددت سلطة الطاقة تأكيدها أنها تبذل أقصى جهدها في سبيل تحقيق ذلك.

ويعيش سكان قطاع غزة في أزمة انقطاع التيار كهرباء منذ 10 سنوات، حيث تصل ساعات قطع الكهرباء إلى أكثر من 12 ساعة ومع اشتداد الأزمة ونقص الوقود تزيد إلى 18 ساعة قطع.

وكانت سلطة الطاقة أعلنت في وقت سابق عن تشغيل المولد الثالث بمحطة الكهرباء مع تدفق كميات الوقود الإضافية من المنحة المالية القطرية، التي جاءت بقرار من الأمير القطري تميم بن حمد، بعد اتصالات مكثفة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للتخفيف من الأزمة.

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