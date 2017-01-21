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في خانيونس

بالصور : القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا

السبت 21 يناير 2017 02:42 م بتوقيت القدس المحتلة

القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا

قناة الأقصى - خانيونس

شيعت جماهير غفيرة بعد ظهر السبت، جثمان الشهيد القسامي يوسف عصام الأغا، من خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشارك في مسير التشييع عناصر مسلحة من كتائب القسام الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، انطلاقا من منزل عائلته، حيث صلّت الجموع الجنازة على جثمان الشهيد الأغا في مسجد "أهل السنة" وسط المدينة.

وردد المشاركون شعارات تطالب المقاومة بمواصلة الإعداد والتدريب لمواجهة الاحتلال الصهيوني.

وزفت كتائب القسام، الجمعة، الشهيد يوسف عصام الأغا (22 عاماً)، والذي ارتقى إثر انهيار نفق للمقاومة.

ويطلق القسام اسم شهداء الإعداد، على أفراده الذين يرتقون خلال أعمال التدريب والتجهيز في مواقع المقاومة، أو في الأنفاق.

القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
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