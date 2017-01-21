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معتقل يواصل إضرابه منذ 20 يوما

أجهزة السلطة تعتقل طالبين ووالد شهيد

السبت 21 يناير 2017 02:15 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل طالبين ووالد شهيد

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة بالضفة المحتلة 3 مواطنين بينهم طالبان جامعيان ووالد شهيد، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية، حيث يواصل معتقل إضرابه عن الطعام منذ 20 يوماً، ويتعرض بعض المعتقلين لتعذيب شديد.

ففي رام الله اعتقلت الأجهزة الأمنية المواطن إدريس الشلودي وهو والد الاستشهادي عبد الرحمن الشلودي.

واعتقلت مخابرات رام الله الطالب في جامعة بيرزيت عكرمة أيوب، بينما يواصل اعتقال زميله عبد اللطيف صبح لليوم التاسع في سجن أريحا. وفي طولكرم اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات يوسف خريوش.

إلى ذلك، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل الطالب علاء حميدات بعد استدعائه للمقابلة، كما تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال زميله الطالب فارس الجبور منذ 14 يوماً، والطالب أمجد سلهب منذ 10 أيام، حيث أكدت عائلة الأخير تعرضه للتعذيب الشديد في سجن مخابرات أريحا.

ويواصل وقائي الخليل اعتقال الشاب يحيى الحيح من صوريف لليوم الثامن على التوالي، وهو شقيق الأسير في سجون الاحتلال مقداد الحيح.

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