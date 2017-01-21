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مسلسل الفساد يلحق رئيس الموساد الصهيوني

السبت 21 يناير 2017 01:08 م بتوقيت القدس المحتلة

مسلسل الفساد يلحق رئيس الموساد الصهيوني

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أصدر المستشار القانونيّ للحكومة الصهيونية أفيحاي مند لبليط، تعليمات إلى الشرطة بإجراء فحص بشأن شبهات جنائية تحوم حول يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الصهيوني "الموساد"، وتتعلق بتلقي امتيازات من رجل الأعمال والملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وعرضت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني، تقريرًا ذكرت فيه أنّ النيابة العامة بدأت قبل شهرين بفحص ما إذا كان رجل الأعمال المقرّب من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قدّم في العام 2015 هدايا إلى رئيس الموساد على شكل تذاكر بقيمة آلاف الشواقل لحضور حفل غنائي.

كشفت القناة أنّ كوهين درج أيضًا على استخدام شقة باكر الفاخرة في "تل أبيب" المحتلة أحيانًا، عندما كان رئيسًا لمجلس الأمن القومي. بينما أكّدت المصادر القضائيّة أن مفوضية خدمات الدولة العبريّة تتحرى حاليًا لمعرفة إذا كانت الهدايا التي قدّمها باكر إلى كوهين محظورة قانونيًا، كونه موظف دولة، وإذا حصل على منفعةٍ ذاتيّةٍ، بحسب تعبيرها.

جدير بالذكر أنّ شيمعون شيفر المُحلل السياسيّ في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، كان كشف النقاب عن أنّ فضيحة خطيرةً للغاية تهُز أركان أحد الأجهزة الأمنيّة في الكيان، ويبدو أنّ الرقابة العسكريّة، منعت الصحيفة من نشر تفاصيل القضيّة.

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