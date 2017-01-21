تفاصيل جديدة حول استشهاد أبو القيعان

قناة الأقصى – الداخل المحتل

ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني، مساء أمس الجمعة، أنّ تشريح جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان، أظهر أنّه تعرضّ لعملية إعدام بدمٍ باردٍ، وتُرِك ينزف دون علاج.

وبحسب تقرير القناة، أظهر التحقيق والتشريح أن إصابة أبو القيعان برصاصةٍ في الركبة أدّت إلى عجزه عن التحكم بدواسة البنزين وفقدانه السيطرة على السيارة، ما يرجح أنّ حادث الدعس الذي أدى إلى مصرع الشرطي وقع بشكلٍ غير متعمد.

ووفقًا لعملية التشريح، فإنّ الشهيد أبو القيعان أصيب أيضا برصاصة في الصدر واستمر لوقت طويل وهو ينزف حتى استشهد دون أنْ يسمح بدخول طواقم الإسعاف لعلاجه.

إلى ذلك، رفضت عائلة الشهيد أبو القيعان دفنه بحسب الشروط الصهيوني. وقالت مصادر محليّة، أمس الجمعة، إنّ العائلة ترفض إجراء مراسم التشييع في قرية حورة بالنقب بدل قرية أم الحيران مسقط رأس الشهيد.

وطالبت العائلة أنْ يُدفن الشهيد في مسقط رأسه في قريته أم الحيران، بينما لا تزال سلطات الاحتلال ترفض ذلك.