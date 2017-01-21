الشيخ صلاح: الظلم يصنع الانفجار وهدم المنازل إرهاب

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

حذّر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل، من أن تصعيد الاحتلال الصهيوني إجراءاته ضد فلسطينيي الداخل يصنع الانفجار، واصفا تدمير منازل الفلسطينيين بأنه "الإرهاب بعينه".

وقال الشيخ صلاح في خطبة الجمعة على أنقاض المباني المهدمة في قرية أم الحيران بالنقب، أمام منزل الشهيد يعقوب أبو القيعان، إن "ما حصل في القرية من مجزرة هدم وقتل وتهجير يستدعي من الجميع في المجتمع العربي في الداخل التحرك لنصرة قضايانا التي تشن السلطة عليها هجمة شرسة، ولإعادة المباني كما كانت، بل وبشكل أفضل مما كانت عليه".

ووجه الشيخ صلاح رسالة للاحتلال، مفادها أن "تصعيد إجراءاتها تجاه المجتمع العربي، وتكثيف جرائم هدم المنازل، ظلم لن يصنع السلام، فالظلم يزرع الحقد، والظلم هو الذي يصنع الانفجار، فهدم منازل الآمنين هو الإرهاب بعينه".

وشارك الآلاف في الصلاة التي أقيمت ضمن فعاليات الاحتجاج على جرائم الاحتلال ومساعيه لتهجير الفلسطينيين.