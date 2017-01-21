كشف تفاصيل حقيقة استشهاد أبو القيعان في أم الحيران

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



بعد أقل من يومين على استشهاده، أثبتت نتائج تشريح جثة الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي جرى استهدافه بقرية "أم الحيران" بالنقب فجر أول أمس الأربعاء، أنه جرى استهدافه بداية بطلق في ركبته وذلك قبل زيادة المركبة سرعتها ودهس جنود الاحتلال.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن نتائج التشريح أثبتت تعرض الشهيد لطلق في ركبته ما شل حركة رجله التي كانت على دعسة البنزين وبالتالي الضغط عليها بقوة ما تسبب بدهس جنود الاحتلال ومقتل أحدهم نتيجة ذلك.

وتتقاطع نتائج التشريح مع روايات شهود العيان بالمكان والذين أكدوا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشهيد أبو القيعان خلال قيادته لمركبته بشكل سليم ودون تعريضه لحياة جنود الاحتلال للخطر، وكذلك مشاهد التصوير التي تم بثها على يد الاحتلال .

وبينت التحقيقات أن الشهيد فارق الحياة بعد نصف ساعة من الحادثة وذلك نتيجة إصابته بطلق مباشر في الصدر وأن الاحتلال منعت تقديم العلاج للشهيد على مدار نصف ساعة ما تسبب بوفاته.

وكانت العائلة قد تقدمت بشكوى لقسم التحقيقات مع جنود الاحتلال تطالب فيها بالتحقيق في ظروف استشهاده نافية رواية دهسه لجنود الاحتلال عمداً وأنه جرى إطلاق النار باتجاهه دون تشكيله لأدنى خطورة على الاحتلال.