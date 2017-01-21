مداهمات وتسليم بلاغات ببلدات الضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، عدة قرى وبلدات في الضفة المحتلة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وسلمت شبان فلسطينيين استدعاءات لمراجعة مخابراتها.

ففي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي نحالين وبيت فجار، وسلمت كل من الأسير المحرر بلال فنون، والشاب محمد حسن نجاجرة، ومصعب محمد طقاطقة بلاغات استدعاء لمراجعة مخابراتها بعد مداهمة منازلهم.

وفي الخليل، سلمت قوات الاحتلال الشاب أشرف صبارنة بلاغ استدعاء ببلدة بيت أمر شمال المدينة، كما داهمت عدداً من منازل المواطنين في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الثلجي ببلدة عقابا قضاء مدينة طوباس، وداهمت عدداً من المنازل وسلمت بلاغات استدعاء فيها.