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في الأيام المقبلة

قناة الأقصى تبث فيلماً توضيحياً يشرح مشكلة الكهرباء في القطاع

الجمعة 20 يناير 2017 09:49 م بتوقيت القدس المحتلة

قناة الأقصى تبث فيلماً توضيحياً يشرح مشكلة الكهرباء في القطاع

تبث قناة الأقصى الفضائية  في الأيام المقبلة  فيلما توضيحيا، يشرح مشكلة الكهرباء في قطاع غزة منذ عام 2006م .

وقال عماد زقوت مدير البرامج السياسية في قناة الأقصى ، إن الفيلم الذي ستعرضه القناة يوضح بطريقة فنية مبسطة الفرق بين شركة التوزيع وشركة التوليد ، وما هي الحلول الاستراتيجية التي تسعى غزة إلى عملها لإنهاء الأزمة كليا.

 وأضاف ، بأن الفيلم سيتطرق إلى العوائق التي تقف في وجه غزة لحل هذه الأزمة  ، والخطوات التي تخفف منها مؤقتا .

وتابع زقوت ، بأن الفيلم سيوضح بنظام الجرافكس الأحمال التي تراكمت على كهرباء غزة بفعل الزيادة السكانية و المدن السكانية والبنى التحتية مع بقاء الموارد كما هي بل تآكلها بفعل الحصار والحروب.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة الكهرباء المستمرة منذ عام 2006 م وقد تسبب انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في حدوث عدد كبير من الوفيات نتيجة استخدام المواطنين بدائل أخرى مثل المولدات الكهربائية، أو الشموع التي كانت تنال من الأطفال لتحرق أجسادهم الهشة الضعيفة أمام تغيير واقع هو الأسوأ بحياة الغزيين. 

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