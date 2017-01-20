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شهيد قسامي بانهيار نفق للمقاومة بخانيونس

الجمعة 20 يناير 2017 06:32 م بتوقيت القدس المحتلة

شهيد قسامي بانهيار نفق للمقاومة بخانيونس

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد مجاهديها الأبطال من مدينة خانيونس جنوب القطاع، والذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري، إن الشهيد المجاهد/ يوسف عصام الأغا 22 عاماً من مسجد عبد الله عزام بخانيونس جنوب القطاع، لقي ربه شهيداً –بإذن الله تعالى- مساء الجمعة الموافق 20/01/2017م إثر انهيار نفق للمقاومة.

وأضافت "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وأوضحت أنه على طريق ذات الشوكة يمضي مجاهدو القسام الأبطال، لا يعرفون للراحة أو القعود سبيلاً، فصمتهم ما هو إلا جهادٌ وإعدادٌ لطالما رأى العدو والصديق ثمرته في ساحات النزال.

وأردفت قائلة:" من التدريب إلى التصنيع إلى حفر أنفاق العزة والكرامة إلى المرابطة على ثغور الوطن، سلسلةٌ جهاديةٌ يشد بعضها بعضاً، وشبابٌ مؤمنٌ نذر نفسه لله مضحياً بكل غالٍ ونفيس، يحفر في الصخر رغم الحصار والتضييق وتخلي البعيد والقريب، يحدوه وعد الآخرة الذي هو آتٍ لا محالة يوم يسوء مجاهدونا وجوه الصهاينة بإذن الله، ويطردونهم من أرض الإسراء أذلةً وهم صاغرون".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.

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