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اعتقل 6 من بينهم فتاة

الاحتلال يفرق نشطاء قرية "باب الشمس"

الجمعة 20 يناير 2017 02:03 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يفرق نشطاء قرية "باب الشمس"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

فرقت قوات الاحتلال الصهيونية ظهر اليوم الجمعة بالقوة نشطاء قرية "باب الشمس" التي أقيمت من خيام في المنطقة المحاذية لمستوطنة "معالية أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت ستة نشطاء، من بينهم فتاة.

وحاصرت تلك القوات القرية وشرعت بطرد الشبان والمتضامنين الأجانب والصحفيين من المنطقة، كما حررت مخالفات بحق سيارات البث الإعلامي، ومنعت الصحفيين والمصورين من القيام بواجبهم بحرية.

وكان نشطاء أعادوا صباح اليوم بناء قرية باب الشمس قرب مستوطنة معالي أدوميم شرقي القدس المحتلة.

وقال النشطاء إن خطوتهم تبعث برسالة تحدي لسلطات الاحتلال الصهيونية التي تنوي ضم أراضي المستوطنة للقدس المحتلة.

وأضاف النشطاء أن بناء القرية اليوم جاء بالتزامن مع تنصيب الرئيس ال45 للولايات المتحدة الأمريكي دونالد ترامب والذي يعد الكيان الصهيوني بنقل السفارة الأمريكية من تبل أبيب للقدس المحتلة.

وأقام النشطاء عدة خيام وعليها أعلام فلسطين.

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