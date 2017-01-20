احتجاز أربعة مستوطنين في قصرة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة بعد احتجاز أربعة مستوطنين حاولوا تنفيذ اعتداء ضد أراضي المزارعين.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس أن لجان الحراسة في قصرة تمكنت من الإمساك بأربعة مستوطنين دخلوا أراضي المزارعين في المنطقة الجنوبية والقريبة من البؤرة الاستيطانية "ايش كودش".

وأضاف أن هؤلاء المستوطنين اعتادوا مهاجمة الأراضي الزراعية وتحطيم الأشجار، وتم الإمساك بهم قبل تنفيذ اعتداء جديد.

من ناحيته، أوضح رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي أن جميع المستوطنين كانوا بكامل أسلحتهم، وقد أطلقوا عدة طلقات باتجاه المواطنين دون وقوع إصابات.

وأضاف أن لجان الحراسة احتجزت المستوطنين داخل سيارة مدنية، قبل أن تصل قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، وتتسلمهم.

واندلعت مواجهات عنيفة بينها وبين عشرات المواطنين، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع.

ولاحقا أعلن مجلس قروي قصرة أنه جاري تسليم المستوطنين الأربعة إلى الارتباط الفلسطيني.