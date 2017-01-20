​الاحتلال يطلق النار على المزارعين شرق قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة



استهدفت قوات الاحتلال الصهيونية المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة صباح الجمعة المزارعين والأراضي الزراعية القريبة من الحدود، دون وقوع إصابات.

وذكر مراسلنا أن بعض المواقع العسكرية الصهيونية المقامة على أراضي المواطنين جنوب القطاع فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه الأراضي الزراعية.

ولفت المراسل إلى أن إطلاق النار تركز شرقي بلدات الفخاري والقرارة وعبسان الجديدة: تزامنا مع استئناف جيش الاحتلال لعمليات التجريف وإقامة سواتر ترابية داخل الحدود، وقيام طائرات زراعية برش مبيدات.

ونوه مراسلنا إلى أن إطلاق نار مماثل من المواقع القريبة من موقع صوفا العسكري شمالي شرقي رفح، تجاه الأراضي الزراعية، تزامنا مع وجود حفريات وأعمال تجريف وإقامة سواتر ترابية شرقي حي النهضة.