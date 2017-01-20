7 أعوام على استشهاد جنرال أسْر الجنود الصهاينة

قناة الأقصى – غزة

يوافق يوم الـ 19 من يناير الذكرى السابعة لرحيل الشهيد القائد محمود المبحوح، أحد مؤسسي كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذي أذاق الاحتلال الصهيوني العذاب والويلات، حتى أصبح اسمه رعبا في قواميس قادة الاحتلال.

وبعد سبعة أعوام على اغتيال الشهيد القائد محمود المبحوح، ما زالت عملية الاغتيال تتداعى وأخبارها تترا، ويلاحق اسم الشهيد محمود الاحتلال الصهيوني ليفضحهم، فمن هو الشهيد محمود المبحوح جنرال آسْر الجنود الصهاينة، وصاحب الفضل بإدخال أسلحة لغزة أكثر رعبا على الاحتلال.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على أسْر الجنود الصهاينة على يد المخطط الكبير والقائد المبحوح، لم ينس الاحتلال ما فعله من عذاب بجنوده ردا على جرائمهم البشعة بحق الشعب الفلسطيني، فأصروا على النيل منه في أي وقت وفي أي فرصة تتيح لهذا المحتل الجبان.

أرسل الاحتلال عملاء الموساد يترقبون تحركات المبحوح هنا وهناك طيلة الفترة التي سبقت اغتياله، وقد كان على رأس قائمة الاغتيالات للموساد، ظانين أن بإمكانهم إيقاف المقاومة وبصمات المبحوح في قوتها.

عمليات خطّط لها المبحوح

ويعدّ المبحوح هو المسئول عن أسر الجنديين "آفي سبورتس و إيلان سعدون" في بداية الانتفاضة الأولى، وقد خطط للعديد من العمليات البطولية الموجهة للاحتلال، وهو أوّل من أقدم العدو الصهيوني على هدم بيته إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وفي عام 1988م، تمكنت مجموعة تابعة لكتائب القسام من أسر رقيب صهيوني يدعى "آفي سابورتس" من داخل الكيان الصهيوني، وذلك بعد تجريده من سلاحه وأوراقه الرسمية، تم في وقت لاحق تصفيته والتخلص من جثته.

وواصل مجاهدو القسام مهمة أسر الجنود وفي 3/5/1989م تمكن مجاهدون من كتائب القسام من أسر جندي صهيوني آخر يدعى "إيلان سعدون"، حيث جرى اختطافه بكامل عتاده العسكري، إلا أنهم اضطروا لقتله في وقت لاحق؛ نظرا لصعوبة المساومة عليه، وتم إخفاء جثته.

وعقب قدوم سلطة أوسلو إلى قطاع غزة شاركت الاحتلال في البحث عن مكان الجنديان الذين جرى أسرهما، فاعتقلت هذه الأجهزة عدداً من المجاهدين، وبفعل التعذيب الشديد تمكن جهاز الوقائي من الحصول على معلومات حول مكان رفات الجنديين الصهيونيين إيلان سعدون وآفي سبورتس الذين أسرتهما وقتلتهما (حماس) نهاية الثمانينات، وكان ذلك بعد مرور نحو سبعة أعوام على نجاح العمليتين

رحلة مطاردة ومحاولات اغتيال

اعتقل المبحوح عدة مرات في سجون الصهاينة، وفي السجون المصرية، فاعتقل في عام 1986م في سجن غزة المركزي ( السرايا)، ووجهت له تهمة حيازة الأسلحة وبعد خروجة من سجون الاحتلال الصهيوني استكمل حياته الجهادية فعاش مطاردا للاحتلال الصهيوني .

وبعدما انكشف أمره في 11/5/1989م، حاصرت قوات خاصة فجر ذلك اليوم، بيت الشهيد وبدأت عمليات الإنزال على شرفة المنزل وسطح المنزل، وبإلقاء قنابل صوتية وتكسير أبواب المنزل بدون سابق إنذار واعتقلوا كل من في البيت بما فيهم أطفاله الصغار.

وفي ذلك الوقت تواجدت قوات خاصة في كراج الشهيد تنتظر قدومه لقتله أو اعتقاله، وكان الجنود الصهاينة متخفين بزي عمال زراعة، وعندما توجه أخواه إلى الورشة ( الكراج) فأطلق الصهاينة بإطلاق الناري عليهما لحظة دخولهما، وأصيبا.

ورغم الحصار والمطاردة حينها ذهب المبحوح إلى المستشفى ليطمئن على أخويه ومن ثم غادر المكان وبعد ذلك تمكن من الخروج من قطاع غزة.

وفي عام 1990، قررت المحكمة الصهيونية هدم بيت الشهيد ومصادرة الأرض، وكانت التهمة الموجهة إليه أسر جنود صهاينة.

مغادرة غزة والاغتيال

وبعد مطاردة في غزة دامت أكثر من شهرين، تمكن المبحوح من اجتياز الحدود هو ورفاقه إلى مصر، وعندما اكتشف أمرهم من قبل الصهاينة، طالبوا الحكومة المصرية بتسليمهم إلا أنهم تمكنوا من الاختفاء عن أعين قوات الأمن المصرية لمدة 3 شهور حتى تم الاتفاق على تسليمهم وترحليهم إلى ليبيا، ومن هناك غادر إلى سوريا حيث أكمل مشواره الجهادي هناك.

في ليلة 19/1/2010م، كان القائد محمود المبحوح يمكث في أحد فنادق دبي بالإمارات العربية، حيث كان الموساد الصهيوني ووكلاءه في المنطقة يترقبونه ويتربصون به ثأرا لجنودهم المقتولين منذ زمن، مستخدمين في جريمتهم الصعقات الكهربية ومن ثم الخنق ليرتقي بعد مشوار جهادي شرّف كل فلسطين وكل الأمة.