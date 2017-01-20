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190 لاجئا فلسطينيا بسوريا قضوا بفعل الحصار

الجمعة 20 يناير 2017 06:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

190 لاجئا فلسطينيا بسوريا قضوا بفعل الحصار

قناة الأقصى - دمشق

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن فريق الرصد والتوثيق التابع لها استطاع توثيق بيانات (190) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

ويواصل الجيش السوري والمجموعات الموالية له فرض الحصار على مخيم اليرموك لليوم(1310) على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من (1368) يوماً، والماء لـ (827) يوماً على التوالي.

وأدى هذا الحصار إلى فتح باب معاناة كبيرة على الأهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء والكهرباء ومُنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، ويُحظر على الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من الأمن السوري والمجموعات الموالية لها.

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