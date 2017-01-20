الكيان يتعرض لهجمات إلكترونية خطيرة

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

كشف المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر أن وحدات "السايبر" السرية بجهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) تتصدى لهجمات إلكترونية ذكية موجهة لوقف بث التلفزيون والإذاعة الصهيونية.

وقال آيخنر إن أياً من دول العالم لم تواجه هجمات بهذه القوة والخطورة، وكان يفترض أن تسيطر على بث الوسائل الإعلامية الصهيونية لبعض الوقت، لإثارة الجلبة داخل المجتمع "وهو ما حصل قبل عامين".

وأضاف أنه في اللحظات الأخيرة جرى وقف هذه الهجمات بفعل جهود وحدات السايبر، حيث قرر الشاباك ملاحقة القراصنة والتعرف على طريقة عملهم، بما في ذلك معرفة ساعة تنفيذ الهجوم.

وأوضح أن طريقة عمل وحدات السايبر في الشاباك تشبه نظيرتها في غوغل وفيسبوك، حيث تجتهد في استقطاب الكوادر البشرية المهنية المتخصصة وتحاول منافسة القطاع الخاص بتوظيف هذه الكفاءات ودفع رواتب مجزية لهم.

وأكد أنه قبل 15 عاما فقط كانت نسبة عناصر الشاباك الذين انخرطوا في الوحدات الإلكترونية للجهاز لا تتجاوز 4%، بينما لا تقل اليوم عن 25 %.

وقال مراسل يديعوت إن الشاباك لديه قلق من إمكانية تسرب بعض المعلومات الأمنية والاستخبارية.

ونوهت الصحيفة إلى أن مؤتمرا دوليا بعنوان "سايبرتك 2017" سيعقد في "تل أبيب" المحتلة نهاية الشهر الحالي، حيث ستقدم مئات الشركات الصهيونية والعالمية أفضل قدراتها التكنولوجية.