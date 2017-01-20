أبو زهري يلتقي مسؤولين بحزب العمال الجزائري

قناة الأقصى - الجزائر

التقى سامي أبو زهري عضو مكتب الشؤون السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والناطق باسم الحركة، عضوي المكتب السياسي لحزب العمال الجزائري السيد النائب جلول جودي والسيد رمضان تعزيبت.

وعبّر أبو زهري، خلال اللقاء الذي جرى في مقر كتلة حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري عن التقدير لرئيسة حزب العمال السيدة لويزة حنون على مواقفها المتميزة تجاه القضية الفلسطينية.

وقدّم شرحاً وافياً لمجمل المعاناة الفلسطينية وواقع المقاومة الفلسطينية وإنجازاتها ومواقف حماس من المستجدات السياسية، كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل التعاون بينهما.

في المقابل، أكد عضوا قيادة حزب العمال على وحدة الموقف الجزائري الشعبي والحزبي والرسمي حول احتضان القضية الفلسطينية وعلى دعم الحزب للمقاومة الفلسطينية كخيار استراتيجي لتحرير فلسطين.