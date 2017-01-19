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القهوة والشاي يقللان خطر الوفاة بأمراض القلب

الخميس 19 يناير 2017 12:41 م بتوقيت القدس المحتلة

القهوة والشاي يقللان خطر الوفاة بأمراض القلب

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن تناول القهوة والشاي يقلل الوفيات الناجمة عن الالتهابات المزمنة، من خلال تقليل المواد الكيميائية في الدم التي يمكن أن تؤدي لوقوع أزمات ووفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الدراسة باحثون في "معهد المناعة وزرع الأعضاء والعدوى"، التابع لجامعة ستانفورد الأميركية، ونشرت أمس الثلاثاء في دورية (Nature Medicine) العلمية.

وأوضح الباحثون أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي تحول دون تراكم مواد كيميائية معينة في الدم مما يمنع حدوث الالتهابات المزمنة في الأوعية الدموية.

وأضافوا أن التهاب الأوعية الدموية يلعب دورا رئيسيا في الإصابة بأزمات قلبية، بالإضافة إلى أمراض الشيخوخة.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن مادة "الثيوبرومين" الموجودة في الشكولاتة لها تأثير مضاد للالتهاب أيضا.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يميلون إلى تناول القهوة والشاي لديهم مستويات منخفضة من الالتهابات المزمنة.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور ديفد فورمان إن "أكثر من 90% من الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن مرتبطة بالالتهاب المزمن".

وأضاف "من المعروف أن تناول الكافيين مرتبط بإطالة العمر، وكثير من الدراسات أوضحت هذا الارتباط، ونحن توصلنا إلى السبب المحتمل لحدوث ذلك".

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