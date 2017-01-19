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لسنة رابعة

تمديد ولاية رئيس أركان جيش الاحتلال

الخميس 19 يناير 2017 10:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

تمديد ولاية رئيس أركان جيش الاحتلال

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، اتخذ قرارًا بتمديد ولاية رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت (57 عامًا) لسنة رابعة.

ونقلت الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، عن بيان لـ "أفيغدور"، أنه تم اتخاذ القرار بالتشاور مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسيتم طرحه للتصويت عليه في الحكومة بعد أسبوع ونصف.

ووفقًا للبيان، فقد قال ليبرمان إن آيزنكوت "رئيس أركان يحظى بالتقدير، ويقود الجيش بنجاح وبمهنية كبيرة"، متابعًا: "التعاون المثمر في العمل معه سيسمح بمواصلة دفع المخططات وإعداد الجيش للتحديات التي تنتظره، وتعزيز أمن الكيان".

يشار إلى أن آيزنكوت سيخضع هذا الأسبوع لما سمي "إجراء طبي" في مستشفى بنيلسون، وخلال غيابه عن سيتسلم قيادة الجيش نائبه "يئير جولان" ابتداء من اليوم وحتى موعد لا يتجاوز الخامس من فبراير القادم، وقد صادق وزراء حكومة الاحتلال على ذلك، خلال جولة محادثات هاتفية جرت أمس الأربعاء.

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