إضراب شامل وحداد بالداخل المحتل

قناة الأقصى – الداخل المحتل

يعم الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الخميس، الإضراب الشامل والحداد العام، وذلك في أعقاب جريمتي القتل والهدم التي نفذتها السلطات الصهيونية في قرية أم الحيران في النقب، يوم أمس الأربعاء.

وقالت مصادر محلية إن الضراب عم جميع البلدات الفلسطينية، حيث امتنع الطلاب العرب عن التوجه للمدارس، وأقفلت المحالات أبوابها.

وكانت لجنة المتابعة العليا، التي عقدت اجتماعا طارئا في أم الحيران، قد أعلنت، يوم أمس، عن إضراب عام وحداد شامل، اليوم، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات في مواجهة التصعيد السلطوي ضد الجماهير العربية.

وقد تقرر أيضا أن تقوم المدارس بتخصيص حصتين لشرح قضية الهدم، وتنظيم اعتصامات طلابية.

كما تقرر أن يشمل الإضراب السلطات المحلية العربية، إضافة إلى رفع الأعلام السوداء حدادا على روح الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي استشهد برصاص الشرطة الصهيونية.

يشار إلى أن الشهيد أبو القيعان قد استشهد عندما أقدمت الجرافات الصهيونية على هدم 8 منازل في أم الحيران، في إطار مخطط لإخلاء القرية من سكانها، وإقامة مستوطنة على أنقاضها.

إلى ذلك، من المقرر أن تجتمع لجنة المتابعة العليا، اليوم، في مدينة رهط بالنقب في الساعة 12 ظهرا لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة.

وكان رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، قد دعا يوم أمس إلى فرض حماية دولية على العرب في الداخل في ظل "استفحال عدوانية المؤسسة الصهيونية".

وشددت لجنة المتابعة على ضرورة التحشيد لمظاهرة السبت المقبل في عارة ضد جريمة السلطات الصهيونية في أم الحيران.