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حملة اعتقالات ليلية بالضفة

الخميس 19 يناير 2017 09:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

حملة اعتقالات ليلية بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، 11 مواطنا فلسطينيا في حملة عسكرية نفذتها ليلا في مدن وبلدات الضفة المحتلة.

وطالت الاعتقالات مواطنين من مخيم "عسكر" القديم للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس، وثلاثة مواطنين من بلدة "عزون" شرقي قلقيلية.

كما طالت الاعتقالات مواطناً من بلدة سلواد قرب رام الله، وآخر من "عقابا" قضاء جنين، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني من بلدة "حوسان" غربي بيت لحم.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة آخرين من بلدات "بني نعيم"، و"بيت أمر"، و"ترقوميا" قضاء الخليل.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تعتمد إلى تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واعتقال بشكل شبه يومي بمدن وبلدات الضفة في خطوة تهدف إلى إخماد انتفاضة القدس.

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