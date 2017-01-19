  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا خلال مداهمات الضفة الليلة

الخميس 19 يناير 2017 07:47 ص بتوقيت القدس المحتلة

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا خلال مداهمات الضفة الليلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة 11 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

الاعتقالات شملت قرى بني نعيم و سلواد و ترقوميا و خربة يعزة و حوسان و بيت أمر و عزون و مخيم عسكر .
و ادعى الإعلام العبري أنه عُثر في قرية بني نعيم على 10 مخازن ذخيرة، و في قرية سلواد على بندقية صيد، و في شمال الضفة على أكواع متفجرة محلية التصنيع.

وفي بلدة عقابا بمحافظة طوباس أجرت قوات الاحتلال تحقيقا ميدانيا مع القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة ونجله الصحفي زيد.

وخلال اقتحامها بلدة عقابا سلمت قوات الاحتلال بلاغات عسكرية لعدد من الشبان لمقابلة مخابراتها.

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا خلال مداهمات الضفة الليلة
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

أسرى فلسطين: الاحتلال يسعى لقهر الأسرى من خلال سياسة العزل الانفرادي
مظاهرة لحماس جباليا شمال قطاع غزة

مظاهرة لحماس بمخيم جباليا احتجاجاً على جرائم الاحتلال بقرية أم الحيران

أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي مواطنَين وتواصل اعتقال العشرات

الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحق 13 أسيرا

الاحتلال يهدم 10 منشآت في "أم الحيران" بالنقب

الأخبار الرئيسية

منذ 11 ساعة

أسرى فلسطين: الاحتلال يسعى لقهر الأسرى من خلال سياسة العزل الانفرادي
منذ 14 ساعة

اتفاق مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد ينهي عزل 5 أسرى
منذ 19 ساعة

الحية: غزة تستحق حياةً كريمة وكهرباء "دون شروط"
منذ 19 ساعة

الاحتلال يهدم 10 منشآت في "أم الحيران" بالنقب
منذ 18 ساعة

دعوة بريطانية للتحقيق حول فضيحة "اللوبي الصهيوني"
منذ الأمس

شهيد ومقتل جندي صهيوني بمواجهات في "أم الحيران" بالنقب المحتل

مقالات

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

د.صالح النعامي
أوباما.. والوداع

أوباما.. والوداع

د.يوسف رزقة
استخبارات المقاومة وما وراء التلة

استخبارات المقاومة وما وراء التلة

رامي أبو زبيدة
الاحتجاج المشروع والتأجيج الممنوع

الاحتجاج المشروع والتأجيج الممنوع

د. عصام شاور