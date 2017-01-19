قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا خلال مداهمات الضفة الليلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة 11 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

الاعتقالات شملت قرى بني نعيم و سلواد و ترقوميا و خربة يعزة و حوسان و بيت أمر و عزون و مخيم عسكر .

و ادعى الإعلام العبري أنه عُثر في قرية بني نعيم على 10 مخازن ذخيرة، و في قرية سلواد على بندقية صيد، و في شمال الضفة على أكواع متفجرة محلية التصنيع.

وفي بلدة عقابا بمحافظة طوباس أجرت قوات الاحتلال تحقيقا ميدانيا مع القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة ونجله الصحفي زيد.

وخلال اقتحامها بلدة عقابا سلمت قوات الاحتلال بلاغات عسكرية لعدد من الشبان لمقابلة مخابراتها.