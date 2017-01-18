اتفاق مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد ينهي عزل 5 أسرى

قناة الأٌقصى - غزة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين أن إدارة السجون الصهيونية قررت إنهاء العزل الانفرادي لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الخمسة وهم أنس جرادات وسعيد صالح وحسني عيسى و منير أبو ربيع وعبد الله أبو ضاهر.

وأوضحت مهجة القدس نقلاً عن مكتب ساحة السجون بأن الاحتلال قرر نقل الأسير القائد أنس جرادات من عزله في سجن عسقلان إلى سجن ريمون.

وكنات الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد عقدت اجتماعا هاما بعد ظهر اليوم مع إدارة السجون الصهيونية بخصوص الأسرى المعزولين الخمسة وعلى رأسهم الأسير المجاهد أنس جرادات.