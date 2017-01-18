أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي مواطنَين وتواصل اعتقال العشرات

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية مواطناً واستدعت آخر للتحقيق في مقراتها، فيما تواصل فيه اعتقال عشرات المواطنين على خلفية سياسية.

ففي مدينة الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب معتصم السويطي نجل الأسير لدى الاحتلال محمود السويطي.

ويواصل جهاز المخابرات اعتقال كل من الشاب مالك غنيمات من صوريف منذ 34 يوما، والشابين وجدي وسليمان أبو سندس منذ 7 أيام، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين أمجد سلهب لليوم السادس على التوالي.

يذكر أن المعتقل غنيمات قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 34 يوما احتجاجاً على ظروف اعتقاله وتعرضه لعمليات تعذيب.

وفي مدينة بيت لحم استدعى جهاز المخابرات الأسير المحرر موسى يوسف ديرية من بيت فجار أمس للمقابلة في مقراتها للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

ويواصل جهاز الأمن الوقائي في رام الله اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت مصطفى عدوي بعيرات لليوم الـ10 على التوالي على خلفية نشاطه النقابي في الجامعة.

وفي نابلس يواصل ذات الجهاز اعتقال المربي سامح عبد الهادي (34 عاما) لليوم الـ9 على التوالي، والطالب خالد الحبش لليوم الـ22 على التوالي، حيث يمنع عائلته ومحاميه من زيارته.

كما يستمر ذات الجهاز في اعتقال الطالب في كلية الشريعة أحمد درويش لليوم الـ11، والطالب في جامعة النجاح همام فتاش لليوم الـ31 توالياً.

وفي طولكرم يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الضابط في جهاز الدفاع المدني حسن مصباح غنام لأكثر من 6 أيام من مخيم نور شمس.

وفي جنين مدد ذات الجهاز اعتقال الأسير المحرر مجاهد أحمد صلاح 15 يوماً، علماً أنه معتقل منذ 9 أيام، فيما يواصل اعتقال الشاب أحمد أبو زينة لليوم الـ8 على التوالي.

وفي طوباس يواصل الجهاز اعتقال الأسير المحرر أسامة صوافطة لليوم الـ11 على التوالي، وهو معتقل سياسي سابق ويعاني من عدة أمراض وهو بحاجة ماسة لتناول العلاج.