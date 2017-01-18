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دعوة بريطانية للتحقيق حول فضيحة "اللوبي الصهيوني"

الأربعاء 18 يناير 2017 02:05 م بتوقيت القدس المحتلة

دعوة بريطانية للتحقيق حول فضيحة "اللوبي الصهيوني"

قناة الأقصى - وكالات

دعا جيرمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بإجراء تحقيق جدي بشأن فضيحة اللوبي الصهيوني، الذي كشفه تحقيق مصور مؤخرا.

وشدد كوربن على أهمية فتح تحقيق رسمي حول ما كشفه وثائقي قناة “الجزيرة” من تورط السفارة الصهيونية في لندن في خطط للتأثير على السياسة الخارجية البريطانية، والتخلص من وزراء بسبب مواقفهم الخاصة لما يجري في الشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة التي بعثها كوربن لرئيسة الوزراء أنّ العديد من الأعضاء في البرلمان، والشعب قلقون مما تمّ كشفه من براهين على محاولات التقليل من نزاهة الديمقراطية في بريطانيا، كما أنّ من حقّ أعضاء البرلمان التعبير عن مواقفهم بحرية، وبدون خوف من إمكانية تشويه سمعتهم من قبل دبلوماسي أو ممثل لأي دولة.

وكان فيلم وثائقي لقناة “الجزيرة” قد عرض في وقت سابق تسجيلاً مصورًا تصريحات لموظف سابق في السفارة الصهيونية قال فيها إنّه يريد التخلص من وزير الدولة لشؤون أوروبا والأميركتين في الخارجية البريطانية ألان دانكن لمواقفه المناهضة للاستيطان.”

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