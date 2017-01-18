الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحق 13 أسيرا

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، صادقت على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عما يسمى "القائد العسكري للمنطقة" بحق ثلاثة عشر أسيرا.

وأوضح نادي الأسير الأربعاء، أن المحكمة ثبّتت أوامر الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور بحق الأسرى: مصطفى عيسى بريجية، وحذيفة فضل يحيى، ومحمد سالم أبو مخ، وعبد الله إسماعيل حامد، ومحمود سليمان أبو شهاب.

كما ثبّتت أوامر الاعتقال الإداري لأربعة شهور الصادرة بحق الأسرى: وائل يونس بدر، وهشام عيسى أبو سمرة، وعريب خضر شعيبات، وهاني يوسف عودة الله، وأيمن نعيم حامد، وجهاد خالد حامد، وخليل حسن حامد، ومبروك محمود جرار.