الحية: غزة تستحق حياةً كريمة وكهرباء "دون شروط"

قناة الأقصى - غزة

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قطاع غزة يستحق الحياة الكريمة والوفاء وأن تمد لها يد العون، دون شروط أو مِنة من أحد.

وأضاف الحية في كلمة له بالحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم لعام 2016 بغزة، الأربعاء، أن غزة تستحق أن تتوقف كل المؤامرات عنها وأن تضاء بالكهرباء "دون شروط"، وأن يرفع مقاتلوها على الأكتاف وتدفع رواتب موظفيها دون شروط.

وأكّد أن غزة ستبقى رائدة المقاومة والكرامة، داعيا الكل الوطني من الفصائل والمسؤولين أن يكونوا عونا على بث روح الأمل في شعبنا الفلسطيني.

وتابع: "لا مقام للاحتلال على أرضنا ما دام سيفنا يرفع بيد تحمل القرآن، ونحن ماضون على طريق واضحة راشدة، ومنشغلون بتربية الجيل ودفع الناس لاحتضان دينهم على طريق تحرير أرضنا ومقدساتنا".

وأوضح الحية أن غزة بقعة من فلسطين تحتضن آلاف من حفاظ القرآن، وعشرات الآلاف من المجاهدين فوقها وتحت أرضها، مضيفا "بهؤلاء نقاتل وندعو، ونحن نقاتل من أجل تحرير أرض المسلمين وقلبها النابض القدس المحتلة، وفخورون بما ينتجه شعبنا".

وكان محمود عباس رئيس السلطة قال إن الحكومة ناقشت موضوع الكهرباء بشكل مفصل، وهناك الكثير من الأخطاء والخطايا تجري في هذا الموضوع.

وتابع فيما يخص أزمة الكهرباء: "نقول لهم عندما تصحح كل الأمور نحن جاهزون لأن نبذل كل ما نستطيع حتى نوفر الكهرباء، إنما قبل ذلك عليهم أن يواجهوا الشعب وأن يفهم الشعب أنهم هم المخطئون وهم الذين يتلاعبون بمصير شعبهم، خاصة خلال هذه الأيام الصعبة".

بدورها، أكدت حركة حماس أن تصريحات عباس حول أزمة الكهرباء في غزة دليل تأكيد على دوره في افتعال أزمة الكهرباء والتضييق على أهلنا في القطاع والتحريض على حركة حماس، ويكشف نواياه الواضحة لعرقلة مساعي وجهود الجميع لحل الأزمة وإنهاء معاناة سكان غزة.

وقالت إن هذا يتطلب موقفاً واضحاً من لجنة القوى الوطنية والإسلامية التي تبذل قصارى جهدها مع الجهات والأطراف كافة من أجل إنهاء هذه الأزمة.