الاحتلال يهدم 10 منشآت في "أم الحيران" بالنقب

قناة الأقصى – النقب المحتل

هدمت جرافات الاحتلال الصهيونية، اليوم الأربعاء، 10 مساكن في قرية أم الحيران بالنقب المحتل، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من الجنود والشرطة الصهيونية اقتحمت القرية، ونفذت عمليات هدم لمساكن تعود لعائلة القيعان.

وناشد المواطنون سكان القرية والقرى المجاورة للتصدي لسياسة الاحتلال، الرامية لهدم مساكن المواطنين في القرية، لإقامة مستوطنة عليها.

وحاصرت القوات الصهيونية أهالي القرية، ومنعت وصول نواب عرب في الكنيست ونشطاء من الوصول للقرية لمساندة الأهالي.

يذكر أن المواطن يعقوب أبو القيعان استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لهدم المنازل، بينما اندلعت مواجهات عنيفة أصيب خلالها النائب العربي في الكنيست الصهيوني أيمن عودة.