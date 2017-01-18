﻿رئيس الموساد الأسبق ينتقد قادة الكيان

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أبدى إفرايم هليفي رئيس الموساد الصهيوني الأسبق قلقه البالغ من فقدان اليهود أغلبيتهم العددية في فلسطين المحتلة، ومن تحولهم مجددا لأقلية.

وأضاف هليفي في لقاء نشرته صحيفة هآرتس العبرية، أن الكيان اليوم يشهد الأزمة الأكبر منذ قيامه والمتمثلة بقلة عدد القيادات الحقيقية.

وقال إنه عندما ينظر للقيادات السياسية بالائتلاف والمعارضة لا يرى رجالا يمسكون بدولة، معربا عن استفزازه من مشاهد أحزاب الرجل الواحد وعودة البحث عن قائد سابق للجيش ليكون مخلصنا في السياسة.

وسخر هليفي من محاولات الكيان هندسة قيادة فلسطينية على مقاساتها، داعيا للتفاوض مع شخصيات فلسطينية لم تعتقل بالماضي في سجون الاحتلال حتى تتاح المحادثة معهم بمستوى العيون ودون استعلائية.

ورفض هيلفي دعوة وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان لترميم وإعادة بناء غزة مقابل نزع سلاحها، متسائلا: "هل يعقل أن تتوقع من عدوك إلقاء سلاحه وكيف سنمتلك الدافعية للتفاوض معه عندئذ؟".

يشار الى أن هليفي البالغ 82 عاما عُين رئيسا للموساد عام 1998 بعدما شغل عدة مناصب مهمة منها رئيس مجلس الأمن القومي.