  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

القانوع: اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا تستهدف وجوده ومستقبله

الأربعاء 18 يناير 2017 12:05 م بتوقيت القدس المحتلة

القانوع: اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا تستهدف وجوده ومستقبله

قناة الأقصى -غزة

أكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن محاولات الاحتلال الصهيوني باستهداف الوجود الفلسطيني ستفشل أمام صمود الشعب ومقاومته.

وقال القانوع في تصريح صحفي، الأربعاء، إن اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا وهدم منازله وقراه في النقب المحتل وقرية أم الحيران، وعمليات القتل في قلنديا جرائم بشعة تستهدف وجوده ومستقبله واقتلاعه من أرضه.

وأشار إلى أن كل محاولات تغيير معالم فلسطين وطمس هويتها واستئصال أهلها منها ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وإرادته.

وحيّا القانوع صمود أهلنا وشعبنا وثباتهم وتصديهم لهمجية الاحتلال الصهيوني وغطرسته.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يهدم 10 منشآت في "أم الحيران" بالنقب

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في شوارع قرية حوسان

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة والقدس

6 اصابات وهدم منشآت باقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا
d7b7d014812ebf41fdb8f1448e855d44

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال على حاجز 104 بطولكرم

الأخبار الرئيسية

منذ دقيقة

الاحتلال يهدم 10 منشآت في "أم الحيران" بالنقب
منذ 5 ساعات

شهيد ومقتل جندي صهيوني بمواجهات في "أم الحيران" بالنقب المحتل
منذ 3 ساعات

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة والقدس
منذ 4 ساعات

اعتقال شابين وإصابة آخر باقتحام مستوطنين "قبر يوسف" بنابلس
منذ 9 ساعات

6 اصابات وهدم منشآت باقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا
منذ 19 ساعة

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال على حاجز 104 بطولكرم

مقالات

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

توظيف الفضاء الإلكتروني في خدمة المقاومة

د.صالح النعامي
أوباما.. والوداع

أوباما.. والوداع

د.يوسف رزقة
استخبارات المقاومة وما وراء التلة

استخبارات المقاومة وما وراء التلة

رامي أبو زبيدة
الاحتجاج المشروع والتأجيج الممنوع

الاحتجاج المشروع والتأجيج الممنوع

د. عصام شاور