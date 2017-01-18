القانوع: اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا تستهدف وجوده ومستقبله

قناة الأقصى -غزة

أكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن محاولات الاحتلال الصهيوني باستهداف الوجود الفلسطيني ستفشل أمام صمود الشعب ومقاومته.

وقال القانوع في تصريح صحفي، الأربعاء، إن اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا وهدم منازله وقراه في النقب المحتل وقرية أم الحيران، وعمليات القتل في قلنديا جرائم بشعة تستهدف وجوده ومستقبله واقتلاعه من أرضه.

وأشار إلى أن كل محاولات تغيير معالم فلسطين وطمس هويتها واستئصال أهلها منها ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وإرادته.

وحيّا القانوع صمود أهلنا وشعبنا وثباتهم وتصديهم لهمجية الاحتلال الصهيوني وغطرسته.