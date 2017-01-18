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الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة والقدس

الأربعاء 18 يناير 2017 09:53 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة والقدس

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، 13 مواطنًا فلسطينيًا إثر حملة دهم شملت عددا من مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلتيْن.

وقالت قوات الاحتلال في بيان صادر عنها صباح اليوم، إنها اعتقلت 12 فلسطينيًا "مطلوبًا"؛ بينهم 11 بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وشملت الاعتقالات فلسطينيًا من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، وشابًا من قرية كوبر شمالي رام الله، وآخر من بلدة العيزرية جنوبي شرق القدس.

واعتقلت القوات الصهيونية فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم وآخر من قرية حوسان غربي المدينة، وناشطًا بحركة "حماس" من مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين شمالي الخليل وثلاثة من بلدة دورا جنوبي المدينة وآخرين من أحياء بالمدينة.

وادعى الاحتلال عثور قواته على مسدس ومعدات قتالية، خلال حملة تفتيش في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

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