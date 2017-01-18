شهيد ومقتل جندي صهيوني بمواجهات في "أم الحيران" بالنقب المحتل

قناة الأقصى - النقب المحتل

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في قرية أم الحيران بالنقب المحتل فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لهدم المنازل وإخلاء السكان.

وقال رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران، رائد أبو القيعان إن 'قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت القرية وداهمتها، وخلال ذلك استشهد الشاب يعقوب موسى أبو القيعان بالعشرينات من عمره-، وأصيب آخرين بجراح متفاوتة بينهم النائب أيمن عودة، حيث حاصرت قوات الاحتلال القرية تمهيدا لهدمها، ومنعت السكان حتى من إخلاء الجرحى'.

وبحسب روايات سكان القرية، فإن الشاب أبو القيعان خرج من منزله وقاد سيارته صوب مدخل القرية، حيث تجمهر الأهالي هناك بمسعى لمنع قوات الشرطة والجرافات من اقتحام القرية، وخلال ذلك أطلق الجنود الصهاينة النار عليه فقتلوه على الفور.

ولاحقا، أكّدت وسائل الإعلام العبرية مقتل جندي صهيوني، خلال المواجهات في القرية.

وناشدت اللجنة الشعبية أهالي قرية أم الحيران -التي يرفض الكيان الاعتراف بها- قيادات وناشطي القوى الوطنية والأحزاب السياسية الوقوف إلى جانبهم من أجل منع تنفيذ جريمة هدم 12 منزلا لأهالي القرية، وحذروا من أن الهدم والإخلاء يتهدد قريتهم في أي لحظة بعد أن تم محاصرتها فجر اليوم الأربعاء، من قبل شرطة الاحتلال التي شرعت بإخلاء العائلات والاعتداء على النساء والأطفال.

وقرية أم الحيران هي قرية فلسطينية بدوية تقع في النقب المحتل في منطقة وادي عتير، وأقيمت عام 1956 وهي واحدة من 36 قرية لا يعترف بها الكيان، وينوي إزالتها وإقامة مستوطنة وأحراش.

ويذكر أن عدد سكان عتير وأم الحيران حوالي ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 31 % من المواطنين الفلسطينيين البدو في النقب.