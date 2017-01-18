شهيدان بمواجهات عنيفة في "أم الحيران" بالنقب المحتل

استشهد مواطنان فلسطينيان، عُرف منهما الشاب يعقوب موسى حسين أبو القيعان بالعشرينات من عمره، وأصيب عدة أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في قرية أم الحيران بالنقب فجر اليوم الأربعاء، برصاص شرطة الاحتلال التي اقتحمت القرية بغرض هدم المنازل وإخلاء السكان.

وقال رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران، رائد أبو القيعان إن 'قوات كبيرة من قوات الاحتلال حاصرت القرية وداهمتها، وخلال ذلك استشهد شاب، وأصيب عدة آخرين بجراح متفاوتة بينهم النائب أيمن عودة، حيث تحاصر قوات الاحتلال وشرطته القرية تمهيدا لهدمها وتمنع السكان حتى من إخلاء الجرحى'.

وبحسب روايات سكان القرية، فإن الشاب أبو القيعان خرج من منزله وقاد سيارته صوب مدخل القرية، حيث تجمهر الأهالي هناك بمسعى لمنع قوات الشرطة والجرافات من اقتحام القرية، وقتل برصاص الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والرصاص المغلف بالمطاط على المتجمهرين، وقامت باقتحام القرية وتوفير الحماية للجرافات تمهيدا لهدم المنازل.

وأصيب خلال المواجهات رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، خلال التصدي للآليات العسكرية، عقب مداهمة القرية، بينما لم يتم الترعف على الشهيد الثاني الذي أُعلن عن ارتقاءه خلال المواجهات العنيفة.

وناشدت اللجنة الشعبية أهالي قرية أم الحيران التي ترفض الكيان على الاعتراف بها وتصر على هدم المنازل وتشريد السكان، قيادات وناشطي القوى الوطنية والأحزاب السياسية الوقوف إلى جانبهم من أجل منع تنفيذ جريمة هدم 12 منزلا لأهالي القرية، وحذروا من أن الهدم والإخلاء يتهدد قريتهم في أي لحظة بعد أن تم محاصرتها فجر اليوم الأربعاء، من قبل شرطة الاحتلال التي شرعت بإخلاء العائلات والاعتداء على النساء والأطفال.