6 اصابات وهدم منشآت باقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أصيب 6 مواطنين على الأقل فجر اليوم الأربعاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وتصدى عشرات الشبان لعملية الاقتحام الواسعة ورشقوا جنود وآليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة، بينما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المخيم، كما منعت سيارات الدفاع المدني من الوصول لإطفاء حريق اشتعل في شاحنة تنقل مركبة خاصة على مدخل مخيم قلنديا، جراء قنابل الاحتلال واستهدافها للسيارات والمارة، كما اشتعلت النيران في عدة سيارات.

وهدمت جرافات الاحتلال بركسات ومنشآت تستخدم لغسيل السيارات وأخرى تجارية، بحجة اقامتها بدون ترخيص.