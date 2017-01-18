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محدث : اشتباك مسلح بين مقاومين والاحتلال بمخيم قلنديا

الأربعاء 18 يناير 2017 03:56 ص بتوقيت القدس المحتلة

اشتباك مسلح بين مقاومين والاحتلال بمخيم قلنديا

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مخيم قلنديا جنوب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وحسب مصادر محلية، بأن اشتباك مسلح اندلع مقاومين وقوات الاحتلال في محيط المخيم.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول لشاحنة احترقت بفعل إلقاء الاحتلال القنابل الغازية على مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال حيث ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة وأغلقوا الطرق، في حين أطلق الجنود الرصاص الحي بكثافة، ما أدى لإصابة 7 شبان بالرصاص الحي جرى نقلهم للمستشفى.

يتبع..

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