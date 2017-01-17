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حماس: تصريحات عباس تثبت عرقلته لحلول أزمة الكهرباء

الثلاثاء 17 يناير 2017 06:22 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: تصريحات عباس تثبت عرقلته لحلول أزمة الكهرباء

قناة الأقصى – قطاع غزة

أكدت حركة حماس أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس الأخيرة بشأن أزمة الكهرباء في غزة، تثبت تنصله من مسؤولياته تجاه القطاع، ودليل واضح على عرقلة السلطة للحلول المطروحة لتجاوز الأزمة.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة اليوم، إن عباس تجاهل مبادرة الفصائل المجمع عليها وطنياً وضرب بعرض الحائط كل الجهود والمقترحات التي طرحت لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة

وأضاف القانوع إن تصريحات عباس، تكشف عن نواياه الهادفة لعرقلة المساعي المبذولة لحل الأزمة وإنهاء معاناة القطاع المستمرة.

وطالب القانوع موقفًا واضحًا من لجنة القوى الوطنية والإسلامية بشأن التصريحات الأخيرة، والضغط على عباس والحكومة في رام الله لتبني النقاط الثمانية لمعالجة الأزمة، والتي أجمعت عليها فصائل العمل الوطني والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ووزراء غزة.

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