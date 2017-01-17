عباس يتهرب من مسؤولياته ويضع شروطا لحل أزمة الكهرباء بغزة

قناة الأقصى - رام الله

قال محمود عباس رئيس السلطة إن الحكومة ناقشت موضوع الكهرباء بشكل مفصل، وهناك الكثير من الأخطاء والخطايا تجري في هذا الموضوع.

وأضاف عباس خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، "الأخطاء تتعلق بالنفط أو بتوزيع الكهرباء أو جمع الاشتراكات، كلها فيها أخطاء كثيرة، متهما شركة توزيع الكهرباء في غزة وحماس وغيرهما".

وتابع: " نقول لهم عندما تصحح كل الأمور نحن جاهزون لأن نبذل كل ما نستطيع حتى نوفر الكهرباء، إنما قبل ذلك عليهم أن يواجهوا الشعب وأن يفهم الشعب أنهم هم المخطئون وهم الذين يتلاعبون بمصير شعبهم، خاصة خلال هذه الأيام الصعبة".

غضب الجماهير:

وكانت الفصائل والشارع الغزي قد حملوا عباس وحكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن افتعال أزمة الكهرباء في غزة بسبب التجاهل المتعمد وفرض ضرائب باهظة على أسعار الوقود.

وفي وقت سابق قالت حركة حماس إنه إذا أراد الرئيس عباس والحمد الله إثبات أي مصداقية فعليهما اتخاذ قرار بإعفاء قطاع غزة من ضريبة (البلو) وربطها بخط الكهرباء الإسرائيلي ١٦١ لتوفير كميات كافية من الكهرباء.

جهود حماس في تخفيف الأزمة:

وفي محاولة لتخفيف الأزمة تواصل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع سمو أمير دولة قطر والرئيس التركي اللذين أعطيا أوامر بدفع ثمن الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة من اجل زيادة عدد ساعات الوصل.