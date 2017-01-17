الشيخ رائد صلاح: الأسرى بحاجة لدعمنا لخدمة قضيتهم

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، إن الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بحاجة إلى دعمنا لخدمة قضيتهم العادلة.

وأضاف الشيخ صلاح، في أول تصريح له عقب الإفراج عنه مساء الثلاثاء بعد قضاء 9 شهور بالسجون، أن التحقيق الذي جرى معه من قبل مخابرات الاحتلال هو مطاردة دينية وإنسانية وعقائدية، متحدثا عن ظروف اعتقاله وعزله الانفرادي الصعبة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال سلّمته قبل يوم من الافراج عنه، أمرا بمنعه من السفر، أو دخول القدس المحتلة ووصول المسجد الأقصى المبارك.

وتابع: "في الخميس الأخير بالسجن، تفاجأت ليلا بأخذي للتحقيق خارج السجن، وانطلقوا بي بعيدا في مركز المحاكم العسكرية، حيث حققت معي المخابرات الصهيونية، وبعد العودة للسجن، قُدّمت توصية أن يكون هناك لائحة اتهام جديدة ضدي".

وعلّق شيخ الأقصى على طبيعة الإفراج عنه، وتركه وحيدا في شارع عام قرب "تل أبيب" بين الصهاينة، بأنه وجّه رسالة لمصلحة السجون بأنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن سلامته، حيث كان من المتوقع أن يتعرض للخطر في أيّ لحظة.

وكانت محكمة الاحتلال قد قضت في 18 أبريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، في قضية "وادى الجوز"، وهى خطبة ألقاها الشيخ عام 2007 في وادى الجوز شرق القدس المحتلة قبل 9 سنوات.